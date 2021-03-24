Станом на 24 березня в Україні зареєстрували 1 579 906 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні виявили 14 174 нових хворих. З них 750 дітей та 434 медпрацівники.

Впродовж минулої доби найбільше пацієнтів з коронавірусом зафіксували у Києві (1 300), а також Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях. До теми Вакцина від коронавірусу: чи варто боятися наслідків та яка ціна препарату у різних виробників Новина доповнюється….