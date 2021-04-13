Станом на 13 квітня COVID-19 діагностували 1 872 785 мешканцям України. За минулу добу інфекцію виявили у 11 680 людей. З них 501 дитина та 366 медпрацівників.

Найбільше нових інфікованих зафіксували у Києві (1 503). За столицею Харківська (904), Львівська (838), Київська (818) та Одеська (795) області. До теми Новини про коронавірус 12 квітня: в Україні почали використовувати нову вакцину, зміна зонування Новина доповнюється...