Линии Бо

Само явление не является новым – такие изменения ногтя имеют название "линии Бо". Они проявляются в форме углублений, которые проходят горизонтально по ногтевой пластине.

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О связи коронавирусной болезни и появлением таких линий на ногтях рассказал британский эпидемиолог Тим Спектр в Twitter.

"Ковидные ногти" можно распознать по четкой линии, которая остается, когда восстанавливается рост ногтей после болезни. Это может протекать без сыпи и выглядеть вполне безопасно,

– отметил эксперт.

Такой симптом наблюдается не непосредственно во время течения COVID-19, чаще – через 2-3 месяца после болезни.

Какой вид имеют ковидные ногти

По словам врача, эти линии могут выглядеть, как углубления, вмятины или гребни. При этом такой симптом не обязательно появляется у всех людей, переболевших COVID-19.

Когда вы испытываете серьезный физиологический стресс, в частности, болезнь, происходит сдвиг в ногтевом цикле. Обычно это заметно на всех ногтях (не на одном) и, возможно, даже на ногтях ног,

– добавил дерматолог Дорис Дэй.

Означает ли этот симптом, что вы болели коронавирусом

Отметим, что другие инфекционные болезни также могут спровоцировать это явление.

Любые системные заболевания могут нарушить рост ногтей, что может отразиться на отклонениях в их внешнем виде. Это можно увидеть при любой тяжелой болезни,

– рассказал научный сотрудник Центра Джона Хопкинса Амеш Адаля.

Например, нарушения ногтей может проявиться во время болезней, которые вызывают высокую температуру или химиотерапии.

Когда пройдет симптом?

Медики успокаивают, что такие проявления не опасны и лишь указывают на то, что тело преодолело какое-то заболевание.

А линии исчезнут самостоятельно без медицинского вмешательства.