Свежая статистика
Так, вчера в больницы также госпитализировали 4 077 больных COVID – 19 или людей с имеющимися признаками болезнями.
Важно Смертность от COVID – 19 в Европе перевалит за 2 миллиона, – в ВОЗ назвали 3 причины
К сожалению, за это время не удалось побороть инфекцию 595 людям – они умерли.
Тестирование населения
Во вторник в Украине провели 108 827 тестов на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 52 719,
- методом ИФА — 11 343,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 765.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 743 случая;
- Винницкая область – 659 случаев;
- Волынская область – 581 случай;
- Днепропетровская область – 674 случая;
- Донецкая область – 948 случаев;
- Житомирская область – 341 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 906 случаев;
- Ивано-Франковская область – 525 случаев;
- Киевская область – 795 случаев;
- Кировоградская область – 162 случая;
- Луганская область – 336 случаев;
- Львовская область – 511 случаев;
- Николаевская область – 556 случаев;
- Одесская область – 491 случай;
- Полтавская область – 1060 случаев;
- Ровенская область – 619 случаев;
- Сумская область – 324 случая;
- Тернопольская область – 275 случаев;
- Харьковская область – 562 случая;
- Херсонская область – 223 случая;
- Хмельницкая область – 808 случаев;
- Черкасская область – 518 случаев;
- Черновицкая область – 173 случая;
- Черниговская область – 132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавирус в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал