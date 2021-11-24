Свежая статистика

Так, вчера в больницы также госпитализировали 4 077 больных COVID – 19 или людей с имеющимися признаками болезнями.

Важно Смертность от COVID – 19 в Европе перевалит за 2 миллиона, – в ВОЗ назвали 3 причины

К сожалению, за это время не удалось побороть инфекцию 595 людям – они умерли.

Тестирование населения

Во вторник в Украине провели 108 827 тестов на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 52 719,

методом ИФА — 11 343,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 765.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 743 случая;

Винницкая область – 659 случаев;

Волынская область – 581 случай;

Днепропетровская область – 674 случая;

Донецкая область – 948 случаев;

Житомирская область – 341 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 906 случаев;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область – 795 случаев;

Кировоградская область – 162 случая;

Луганская область – 336 случаев;

Львовская область – 511 случаев;

Николаевская область – 556 случаев;

Одесская область – 491 случай;

Полтавская область – 1060 случаев;

Ровенская область – 619 случаев;

Сумская область – 324 случая;

Тернопольская область – 275 случаев;

Харьковская область – 562 случая;

Херсонская область – 223 случая;

Хмельницкая область – 808 случаев;

Черкасская область – 518 случаев;

Черновицкая область – 173 случая;

Черниговская область – 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! За все время пандемии в стране выявили 3 367 461 больного коронавирусом, 2 825 641 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь забрала 82 913 жителей страны.



С начала пандемии в стране провели 82 913 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавирус в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал