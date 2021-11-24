С коронавирусом в больницы попали более 4 тысяч украинцев за сутки: статистика

24 ноября 2021 , 08:17
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Источник:

Минздрав Украины

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 1 183 ребенка и 287 медицинских работников.

Свежая статистика

Так, вчера в больницы также госпитализировали 4 077 больных COVID – 19 или людей с имеющимися признаками болезнями.

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К сожалению, за это время не удалось побороть инфекцию 595 людям – они умерли.

Тестирование населения

Во вторник в Украине провели 108 827 тестов на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 52 719,
  • методом ИФА — 11 343,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 765.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 743), Полтавской (1 060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1 743 случая;
  • Винницкая область – 659 случаев;
  • Волынская область – 581 случай;
  • Днепропетровская область – 674 случая;
  • Донецкая область – 948 случаев;
  • Житомирская область – 341 случай;
  • Закарпатская область – 403 случая;
  • Запорожская область – 906 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 525 случаев;
  • Киевская область – 795 случаев;
  • Кировоградская область – 162 случая;
  • Луганская область – 336 случаев;
  • Львовская область – 511 случаев;
  • Николаевская область – 556 случаев;
  • Одесская область – 491 случай;
  • Полтавская область – 1060 случаев;
  • Ровенская область – 619 случаев;
  • Сумская область – 324 случая;
  • Тернопольская область – 275 случаев;
  • Харьковская область – 562 случая;
  • Херсонская область – 223 случая;
  • Хмельницкая область – 808 случаев;
  • Черкасская область – 518 случаев;
  • Черновицкая область – 173 случая;
  • Черниговская область – 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! За все время пандемии в стране выявили 3 367 461 больного коронавирусом, 2 825 641 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь забрала 82 913 жителей страны.

С начала пандемии в стране провели 82 913 ПЦР-тестирований.

 

Смертность от коронавирус в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Автор: Аліна Оліховська