Распространение COVID-19: статистика
Среди всех больных за вчера были 36 детей и 33 медработника. На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 439 пациентов с осложненным течением.
Внимание Правительство утвердило международный COVID-сертификат
Во время болезни, к сожалению, умерли еще 33 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР – 19 756 человек;
- методом ИФА – 8 924 человека;
- экспресс-тестами – 15 408 человек.
Суточный прирост инфицированных в областях:
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 194 случая;
- Винницкая область – 5 случаев;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 36 случаев;
- Донецкая область – 39 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 5 случаев;
- Запорожская область – 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 50 случаев;
- Кировоградская область – 5 случаев;
- Луганская область – 9 случаев;
- Львовская область – 49 случаев;
- Николаевская область – 9 случаев;
- Одесская область – 53 случая;
- Полтавская область – 16 случаев;
- Ровненская область – 7 случаев;
- Сумская область – 31 случай;
- Тернопольская область – 8 случаев;
- Харьковская область – 33 случая;
- Херсонская область – 31 случай;
- Хмельницкая область – 26 случаев;
- Черкасская область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 5 случаев;
- Черниговская область – 10 случаев.
* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала