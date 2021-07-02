Коронавирусом в Украине заболело менее чем 700 человек за сутки: статистика

2 июля 2021 , 08:23
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Минздрав

За сутки 1 июля коронавирусом заболели 696 жителей Украины. В то же время выздоровели – 1 197 человек.

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Среди всех больных за вчера были 36 детей и 33 медработника. На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 439 пациентов с осложненным течением.

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Во время болезни, к сожалению, умерли еще 33 человека.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 19 756 человек;
  • методом ИФА – 8 924 человека;
  • экспресс-тестами – 15 408 человек.

Справка. Всего за все время пандемии в Украине болезнью заболели – 2 236 497 человек.

По состоянию на 1 июля удалось побороть болезнь 2 169 584 больным. Также зафиксировали 52 391 летальный случай.

Суточный прирост инфицированных в областях:

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 194 случая;
  • Винницкая область – 5 случаев;
  • Волынская область – 17 случаев;
  • Днепропетровская область – 36 случаев;
  • Донецкая область – 39 случаев;
  • Житомирская область – 13 случаев;
  • Закарпатская область – 5 случаев;
  • Запорожская область – 18 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 50 случаев;
  • Кировоградская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 9 случаев;
  • Львовская область – 49 случаев;
  • Николаевская область – 9 случаев;
  • Одесская область – 53 случая;
  • Полтавская область – 16 случаев;
  • Ровненская область – 7 случаев;
  • Сумская область – 31 случай;
  • Тернопольская область – 8 случаев;
  • Харьковская область – 33 случая;
  • Херсонская область – 31 случай;
  • Хмельницкая область – 26 случаев;
  • Черкасская область – 19 случаев;
  • Черновицкая область – 5 случаев;
  • Черниговская область – 10 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Аліна Оліховська