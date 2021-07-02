Коронавирусом в Украине заболело менее чем 700 человек за сутки: статистика

За сутки 1 июля коронавирусом заболели 696 жителей Украины. В то же время выздоровели – 1 197 человек.

Распространение COVID-19: статистика

Среди всех больных за вчера были 36 детей и 33 медработника. На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 439 пациентов с осложненным течением.

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Во время болезни, к сожалению, умерли еще 33 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 19 756 человек;

методом ИФА – 8 924 человека;

экспресс-тестами – 15 408 человек.

Справка. Всего за все время пандемии в Украине болезнью заболели – 2 236 497 человек.

По состоянию на 1 июля удалось побороть болезнь 2 169 584 больным. Также зафиксировали 52 391 летальный случай.

Суточный прирост инфицированных в областях:

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 194 случая;

Винницкая область – 5 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 36 случаев;

Донецкая область – 39 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 50 случаев;

Кировоградская область – 5 случаев;

Луганская область – 9 случаев;

Львовская область – 49 случаев;

Николаевская область – 9 случаев;

Одесская область – 53 случая;

Полтавская область – 16 случаев;

Ровненская область – 7 случаев;

Сумская область – 31 случай;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 33 случая;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 26 случаев;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 5 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

* Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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