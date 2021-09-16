Как кошки могут вызвать психоз

Известно, что кошки могут переносить токсоплазмы. Стало известно, что болезнь, вызванная этими паразитами, может вызвать психоз у людей из группы риска.

Ученые провели долгосрочное исследование, в котором приняли участие 96 клиентов клиники Orygen's Personal Assessment and Crisis Evaluation (PACE) в возрасте от 15 до 30 лет. Все они подпадали под уровни высокого риска.

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Исследователи обнаружили, что участники, которые перешли в психоз, имели значительно более высокие уровни антител против токсоплазмы по сравнению с теми, у кого психоз не развился. В целом влияние токсоплазмы было связано с 3,6-кратным увеличением риска перехода в состояние психоза.

Токсоплазма – что это? Это паразит, который в основном переносится кошками (значительно реже другими теплокровными животными). Большинство людей, которые живут с кошками, на каком-то этапе также инфицируются ними.

Обычно симптомы отсутствуют, но в последние годы были обнаружены некоторые связи между воздействием токсоплазмы и рядом состояний, включая психоз.

В ходе исследования специалисты изучили критерии, которые позволяют идентифицировать людей с непосредственным риском развития психоза. Они отвечают уже доказанным критериям, включая клинические и биологические факторы риска.

Мы обнаружили, что воздействие toxoplasma gondii может способствовать возникновению положительных психотических симптомов и повышать риск перехода в психоз у людей с очень высоким риском,

– заявил профессор Пол Аммингер.

Если выводы ученых подтвердятся большими исследованиями, исследователи считают, что серологический статус токсоплазмы можно использовать как биологический маркер в калькуляторах риска, которые оценивают индивидуальный риск психоза у молодых людей.