Tenga – японский производитель секс-товаров, запустит в космос прототип своего нового девайса Space Tenga. Это игрушка следующего поколения для мужской мастурбации в невесомости.

Источник: Sora News

Ракету с аналогом искусственной вагины на борту запустит частная космическая компания Interstellar Technologies, она будет называться Tenga Rocket.

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Для чего это нужно

Компания планирует разрабатывать секс-игрушки, которые можно будет использовать на космических станциях, поскольку человечество отправляется в космос на все более длительные периоды. При этом потребность в сексе во внеземном пространстве никуда не исчезает.



Секс-игрушка в космосе / Фото: soranews24

Прототип Space Tenga оснастят устройствами измерения данных. Так производители поймут, какое влияние на секс-игрушку имеет невесомость, чтобы исправить недостатки. Запуск ракеты назначили на лето этого 2021 года. Она поднимется с острова Хоккайдо.

Исследовательская ракета должна вылететь на высоту 100 километров, прежде чем упасть океан.

Мы хотим кричать о любви и мире с космоса,

– говорится в рекламной листовке Tenga Rocket.