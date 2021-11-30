В костях неандертальца обнаружили болезнь, которая передается человеку от животных
Источник:CNN
Ученые обнаружили один из самых первых случаев в истории, когда болезнь передалась от животного человеку. Вероятно, неандерталец заразился во время обработки или приготовления сырого мяса.
Исследователи повторно исследовали окаменевшие кости неандертальца, найденного в пещере недалеко от французского села Ла-Шапель-о-Сен в 1908 году.
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"Старик из Ла-Шапель", как его начали называть, был первым относительно полным скелетом неандертальца и является одним из самых изученных.
Результаты исследования:
- Ученые установили, что мужчина жил около 50 тысяч лет назад и умер в возрасте 50 – 60 лет.
- Исследование показало, что у него была запущенная форма остеоартрита позвоночника и тазобедренного сустава.
- В ходе повторного анализа выяснилось, что не все изменения в костях неандертальца можно объяснить остеоартритом.
Мы обнаружили, что некоторые из имеющихся патологических изменений были вызваны воспалительными процессами. Проанализировав всю картину, мы выяснили, что неандерталец также страдал бруцеллезом.
– сказал Хойслер.
Самым распространенным представителем антропозоонозов является сальмонеллез.