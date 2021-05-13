Как проходило исследование

Группа ученых совместно с Агентством общественного здравоохранения Швеции проанализировали ежедневные отчеты, поступающие в Национальный реестр качества по беременности. В целом специалисты зафиксировали данные о состоянии здоровья почти 90 тысяч или 92% младенцев, родившихся в Швеции в период с марта 2020 по январь 2021 года.

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Риск передачи коронавируса от матери к ребенку

За это время родилось 2,3 тысячи детей от матерей с подтвержденным COVID-19, при этом у 642 женщин положительный тест был получен во время родов.

Всех этих младенцев тестировали через 12-24 часа после рождения.

Только 21 ребенок (0,9%) имел положительный результат, причем у большинства детей не было никаких симптомов коронавируса.

Несколько детей нуждались в лечении по причинам, не связанным с COVID-19.

Преждевременные роды

В то же время анализ данных показал, что дети, рожденные от матерей с COVID-19 с большей вероятностью будут нуждаться в неонатальной поддержке и будут иметь проблемы с дыханием.

Ученые объясняют это большим количеством преждевременных родов в группе COVID-19. Но они не обнаружили прямой связи между материнской инфекцией и респираторной инфекцией или пневмонией у новорожденных,

Они отметили, что среди будущих матерей с положительным ПЦР-тестом 8,8% родивших раньше срока, в то время как в группе сравнения этот показатель составил 5,5%.

Мы также обнаружили, что COVID-19 у матери не был связан со смертью ребенка. Семь младенцев, рожденных от матерей, переболевших COVID-19, умерли по причинам, не связанным с COVID-19, при этом у одного из этих младенцев не подтвердился коронавирус. Не было различий и в уровне смертности детей, рожденных от матерей с коронавирусом и без него,

– отметили ученые.