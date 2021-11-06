Новости о коронавирусе в Украине

В Украине рекорд смертей от COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине выявили 25 063 случая заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 5 057 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 793 пациента. В то же время выздоровели 11 817 человек.

Днем ранее Как вакцинировать ребенка, обследование перед прививкой

За прошедшие сутки в Украине провели 149 446 тестов на коронавирус, в том числе:

методом ПЦР – 71 141,

методом ИФА – 21 924,

исследований экспресс-тестами на антиген – 56 381.

Заболеваемость достигла отметки в 3 миллиона! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 058 014 случаев заболевания. По состоянию на 6 ноября выздоровели – 2 504 236 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 71 635 жителей страны.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 1426 случаев;

Винницкая область – 781 случай;

Волынская область – 466 случаев;

Днепропетровская область – 2616 случаев;

Донецкая область – 1408 случаев;

Житомирская область – 834 случая;

Закарпатская область – 345 случаев;

Запорожская область – 1096 случаев;

Ивано-Франковская область – 881 случай;

Киевская область – 876 случаев;

Кировоградская область – 173 случая;

Луганская область – 513 случаев;

Львовская область – 1465 случаев;

Николаевская область – 715 случаев;

Одесская область – 2177 случаев;

Полтавская область – 963 случая;

Ровненская область – 1079 случаев;

Сумская область – 960 случаев;

Тернопольская область – 746 случаев;

Харьковская область – 1535 случаев;

Херсонская область – 808 случаев;

Хмельницкая область – 1057 случаев;

Черкасская область – 669 случаев;

Черновицкая область – 511 случаев;

Черниговская область – 963 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала

Три области остаются в желтой зоне

Источник: Минздрав

В Украине по состоянию на 6 ноября только три области остаются в желтой зоне эпидемической опасности. В красной – Киев и 15 областей. В зеленой зоне нет ни одного региона.

В желтой зоне карантина находятся: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области.

В оранжевой зоне – Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

В красную зону эпидемической опасности отнесли: Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровненскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черниговскую области.



Карантинные зоны в Украине по состоянию на 6 ноября / Инфографика Минздрава

К таким нагрузкам не готов ни один город: врач о медицинском коллапсе в Украине

Источник: ТСН

Рост заболеваемости коронавирусом в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Число суточных госпитализаций может возрасти до 8 тысяч. За неимением мест в больницах, вероятно, нужно будет разворачивать мобильные госпитали.

В Украине более 19 миллионов вакцинированных

Источник: Минздрав

За последние сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 278 917 человек, в том числе первую дозу получили 183 294 человека, вторую дозу вакцины получили 95 623 человека – они завершили процесс иммунизации.

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране привито 11 269 341 человек.

по меньшей мере, одну дозу получили – 11 269 339 человек;

полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата против коронавируса – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 19 127 846 прививок.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 существенно сократили

Источник: Правительственный портал

Кабинет министров внес изменения в порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления сократился со 180 до 105 дней.

Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат после выздоровления может быть сформирован не больше двух раз за один календарный год.

Обратите внимание! Сгенерировать сертификат можно будет в приложении или на портале "Дия" через 15 дней после установления диагноза COVID-19 врачом в электронной системе здравоохранения.

Подробно Как получить сертификат о выздоровлении от COVID-19

В Минздраве заговорили о "ковидной амнистии" за поддельные сертификаты

Источник: 24 канал

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в правительстве рассматривают вероятность введения так называемой "ковидной амнистии". Речь идет о том, что людям, подделавшим сертификат о вакцинации, позволят сделать настоящую прививку.

Кроме того, полиция предлагает владельцам поддельных сертификатов и возможность избежать наказания. Для этого им нужно самим раскаяться и сообщить правоохранителям о подделке.

Важно! Использование поддельных документов влечет уголовную ответственность. Так, за использование подделки грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. А те, кто занимается фальсификацией COVID-документов, могут загреметь за решетку на 5 лет.

Новости о коронавирусе в мире 6 ноября

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 6 ноября в мире зафиксировали более 249 миллионов больных коронавирусом и более 5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных в последнее время составляют: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.

В Хорватии ужесточили карантинные ограничения

Источник: Vecernji List

Хорватское правительство ужесточает карантинные ограничения в стране. Такое решение было принято на фоне ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, гражданам запретили собираться в помещениях для проведения мероприятий с участием более 50 человек.

Исключением станут публичные мероприятия, участники которых имеют сертификаты о вакцинации. При этом присутствующие обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.

Какие симптомы коронавируса у вакцинированных

Источник: DR.DK

У вакцинированных риск заболеть коронавирусом значительно ниже. В то же время, полностью исключать вероятность инфицирования не стоит. Инфекционисты рассказали, что у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных.