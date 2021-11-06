"Ковидная амнистия", новый срок сертификатов о выздоровлении: новости о коронавирусе 6 ноября
Источник:24 канал
В Украине рекорд смертей от коронавируса – за сутки умерли около 800 человек. Заболеваемость тоже на высоком уровне – инфицировались более 25 тысяч человек. В Минздраве изменили срок действия сертификата, который подтверждает выздоровление от коронавируса и заговорили о "ковидной амнистии" для людей, купивших сертификаты вакцинации. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 6 ноября.
Новости о коронавирусе в Украине
В Украине рекорд смертей от COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине выявили 25 063 случая заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 5 057 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни умерли 793 пациента. В то же время выздоровели 11 817 человек.
Днем ранее Как вакцинировать ребенка, обследование перед прививкой
За прошедшие сутки в Украине провели 149 446 тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР – 71 141,
- методом ИФА – 21 924,
- исследований экспресс-тестами на антиген – 56 381.
Заболеваемость достигла отметки в 3 миллиона!
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 058 014 случаев заболевания. По состоянию на 6 ноября выздоровели – 2 504 236 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 71 635 жителей страны.
Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост
- Киев – 1426 случаев;
- Винницкая область – 781 случай;
- Волынская область – 466 случаев;
- Днепропетровская область – 2616 случаев;
- Донецкая область – 1408 случаев;
- Житомирская область – 834 случая;
- Закарпатская область – 345 случаев;
- Запорожская область – 1096 случаев;
- Ивано-Франковская область – 881 случай;
- Киевская область – 876 случаев;
- Кировоградская область – 173 случая;
- Луганская область – 513 случаев;
- Львовская область – 1465 случаев;
- Николаевская область – 715 случаев;
- Одесская область – 2177 случаев;
- Полтавская область – 963 случая;
- Ровненская область – 1079 случаев;
- Сумская область – 960 случаев;
- Тернопольская область – 746 случаев;
- Харьковская область – 1535 случаев;
- Херсонская область – 808 случаев;
- Хмельницкая область – 1057 случаев;
- Черкасская область – 669 случаев;
- Черновицкая область – 511 случаев;
- Черниговская область – 963 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канала
Три области остаются в желтой зоне
Источник: Минздрав
В Украине по состоянию на 6 ноября только три области остаются в желтой зоне эпидемической опасности. В красной – Киев и 15 областей. В зеленой зоне нет ни одного региона.
В желтой зоне карантина находятся: Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области.
В оранжевой зоне – Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.В красную зону эпидемической опасности отнесли: Киев, Днепропетровскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Николаевскую, Одесскую, Ровненскую, Сумскую, Херсонскую, Хмельницкую, Черниговскую области.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 6 ноября / Инфографика Минздрава
К таким нагрузкам не готов ни один город: врач о медицинском коллапсе в Украине
Источник: ТСН
Рост заболеваемости коронавирусом в Украине может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Число суточных госпитализаций может возрасти до 8 тысяч. За неимением мест в больницах, вероятно, нужно будет разворачивать мобильные госпитали.
В Украине более 19 миллионов вакцинированных
Источник: Минздрав
За последние сутки в Украине вакцинировали против коронавируса 278 917 человек, в том числе первую дозу получили 183 294 человека, вторую дозу вакцины получили 95 623 человека – они завершили процесс иммунизации.
Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране привито 11 269 341 человек.
- по меньшей мере, одну дозу получили – 11 269 339 человек;
- полностью иммунизированы, то есть получили две дозы препарата против коронавируса – 7 858 507 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общей сложности проведено 19 127 846 прививок.
Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 существенно сократили
Источник: Правительственный портал
Кабинет министров внес изменения в порядок формирования и использования COVID-сертификатов. Срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления сократился со 180 до 105 дней.
Кроме того, порядок дополнен нормой о том, что COVID-сертификат после выздоровления может быть сформирован не больше двух раз за один календарный год.Обратите внимание! Сгенерировать сертификат можно будет в приложении или на портале "Дия" через 15 дней после установления диагноза COVID-19 врачом в электронной системе здравоохранения.
Подробно Как получить сертификат о выздоровлении от COVID-19
В Минздраве заговорили о "ковидной амнистии" за поддельные сертификаты
Источник: 24 канал
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что в правительстве рассматривают вероятность введения так называемой "ковидной амнистии". Речь идет о том, что людям, подделавшим сертификат о вакцинации, позволят сделать настоящую прививку.
Кроме того, полиция предлагает владельцам поддельных сертификатов и возможность избежать наказания. Для этого им нужно самим раскаяться и сообщить правоохранителям о подделке.Важно! Использование поддельных документов влечет уголовную ответственность. Так, за использование подделки грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. А те, кто занимается фальсификацией COVID-документов, могут загреметь за решетку на 5 лет.
Новости о коронавирусе в мире 6 ноября
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 6 ноября в мире зафиксировали более 249 миллионов больных коронавирусом и более 5 миллионов смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 46 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных в последнее время составляют: Великобритания, Россия, Турция, Украина и Индия.
В Хорватии ужесточили карантинные ограничения
Источник: Vecernji List
Хорватское правительство ужесточает карантинные ограничения в стране. Такое решение было принято на фоне ухудшающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В частности, гражданам запретили собираться в помещениях для проведения мероприятий с участием более 50 человек.
Исключением станут публичные мероприятия, участники которых имеют сертификаты о вакцинации. При этом присутствующие обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.
Какие симптомы коронавируса у вакцинированных
Источник: DR.DK
У вакцинированных риск заболеть коронавирусом значительно ниже. В то же время, полностью исключать вероятность инфицирования не стоит. Инфекционисты рассказали, что у вакцинированных болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных.
Чаще всего у вакцинированных коронавирус сопровождается:
- головной болью,
- кашлем,
- болью в горле,
- чиханьем,
- может быть насморк, однако без потери обоняния.
Также не характерны для этих пациентов жар или лихорадка.