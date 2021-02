Прививка против коронавируса может вызывать такие побочные эффекты, как боль или отек в месте инъекции, усталость и головную боль. И теперь врачи зарегистрировали еще одну побочную реакцию на вакцину Moderna от коронавируса – большое красное пятно вокруг места инъекции.

Что известно об эффекте "ковидной руки"

Медицинские эксперты отнесли новый симптом к категории "отсроченные реакции гиперчувствительности", что по сути означает реакцию на вакцину на коже, которая появляется лишь через некоторое время после укола.

Эффект "ковидной руки" – это красное пятно, которое появляется вокруг места инъекции после прививки от COVID-19.

Пятно может достигать 12-15 см в диаметре и может болеть.

Некоторые люди, у которых был эффект "ковидной руки", также сообщали о зуде в пораженном месте и боли при касании к нему",

– отметила доктор медицины Дебра Джалиман.

Симптом возникает не на все вакцины

Примечательно, что эффект "ковидной руки" возникает именно после прививки вакциной Moderna.

В чем уникальность вакцины Moderna? Это так называемая "генетическая" вакцина, которая содержит генетические инструкции, помогающие нашему иммунитету защититься от коронавируса.

Такой же генетической вакциной является Pfizer, однако эффект "ковидной руки" после прививки этим препаратом не фиксировали.

Когда появляется симптом

Эффект "ковидной руки" необычен тем, что проявляется не сразу – обычно через 5-9 дней после первой прививки.

Другие побочные реакции от вакцин против COVID-19 обычно проявляются в течение одного-двух дней после инъекции.

По словам специалистов, покраснение исчезает в период от 24 часов до недели.

Как часто фиксируют эффект "ковидной руки"

Ким Блюменталь, доктор и профессор медицины Гарвардской Медицинской школы, рассказала USA Today, видела довольно много проявлений "ковидной руки".

Количество официально зарегистрированных сообщений о "ковидных руках" невелико: в глобальном дерматологическом реестре COVID-19 пока только 14 зафиксированных реакций "ковидной руки".

Реакцию заметили еще во время исследований

Об этом свидетельствует исследование опубликованное в журнале The New England Journal of Medicine

О небольшом количестве случаев этой побочной реакции также сообщали в результатах клинических испытаний вакцины Moderna.

Исследователи обнаружили, что из более 30 тысяч человек, получивших вакцину, эффект "ковидной руки" проявился в 244-х после первой дозы препарата и в 68-ми – после второй дозы.



Так выглядит эффект "ковидной руки" / Фото Mass General Hospital

Опасен ли эффект "ковидной руки"

Специалисты убеждены, что такая аллергическая реакция не несет угрозы и отказываться от вакцинации из-за нее не нужно.

Эксперты все еще пытаются выяснить, что именно происходит, но вероятно, что это просто часть реакции иммунной системы организма на вакцину.

Побочные эффекты при вакцинации от COVID-19 препаратами Moderna и Pfizer

по данным Scince

Примерно 2% участников исследований вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna имели высокую температуру – до 39-40°C.

А также волонтеры, получившие прививки ощущали:

9,7% усталость;

8,9% боль в мышцах;

5,2% боль в суставах.

Обратите внимание! Также у некоторых вакцинированных фиксировали анафилактический шок. В частности, двое работников Национальной службы здоровья Великобритании, которые одними из первых получили вакцину, имели такую аллергическую реакцию.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения не рекомендует прививаться генетическими вакцинами против COVID-19 (Moderna и Pfizer) людям, которые имеют тяжелые аллергические реакции на любой компонент вакцины.