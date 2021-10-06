Воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с COVID-19. Об этом свидетельствует исследование британских ученых.
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Специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног. Они обнаружили, что у участников был слишком сильный иммунный ответ, который работал неправильно.
Что известно о необычном симптоме
- На руках и ногах возникает воспаление и покраснение, которое напоминает обморожение.
- Симптом может длиться месяцами.
- Обычно воспаление развивается в течение 1 – 4 недель после инфицирования.
Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожения, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологии,
– сообщил старший автор исследования доктор Чарльз Кассиус.
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Ученые обнаружили, что во время развития этого симптома организм вырабатывает иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител. Они не только борются с вирусом, но и ошибочно вступают в реакцию с собственными клетками и тканями человека.
Ученые также обнаружили совпадение с интерфероном типа I, ключевым белком в противовирусном ответе.