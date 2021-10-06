Ковидные пальцы: назвали еще одно необычное проявление коронавируса

Некоторые пациенты с коронавирусом жалуются на отек и покраснение пальцев ног. В общем этот симптом напоминает обморожение конечностей.

Воспаление и покраснение пальцев ног может быть побочным эффектом реакции иммунной системы на борьбу с COVID-19. Об этом свидетельствует исследование британских ученых.

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Специалисты обследовали 50 участников с воспалением пальцев ног. Они обнаружили, что у участников был слишком сильный иммунный ответ, который работал неправильно.

Что известно о необычном симптоме

На руках и ногах возникает воспаление и покраснение, которое напоминает обморожение.

Симптом может длиться месяцами.

Обычно воспаление развивается в течение 1 – 4 недель после инфицирования.

Эпидемиология и клинические особенности поражений, похожих на обморожения, были тщательно изучены и опубликованы, однако мало что известно о патофизиологии,

– сообщил старший автор исследования доктор Чарльз Кассиус.

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Ученые обнаружили, что во время развития этого симптома организм вырабатывает иммунный ответ с высоким уровнем определенных аутоантител. Они не только борются с вирусом, но и ошибочно вступают в реакцию с собственными клетками и тканями человека.

Ученые также обнаружили совпадение с интерфероном типа I, ключевым белком в противовирусном ответе.

важно сохранять бдительность даже в том случае, если вы иммунизированы против болезни. Высокая температура, постоянный кашель, потеря вкуса или запаха, боль в мышцах, покраснение и отек пальцев рук и ног могут быть симптомами COVID-19.