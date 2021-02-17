Все ждут от коврика с иглами разных эффектов: снижения веса, облегчения боли, ясности мыслей или избавления от бессонницы. Это же обещают и производители. Но не стоит ждать чуда.

Коврики с иглами работают по принципу акупунктуры, то есть иглоукалывания (альтернативные методы лечения без доказательной базы). В случае с ковриками, подушками или роллами влияние оказывают острые края аппликаций.

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Для чего применяют коврики с иглами

Коврики можно использовать для самомассажа. Вреда от них не будет, но и какого-то выраженного лечебного эффекта тоже. По некоторым данным, лежание на коврике с иглами может облегчить боль в спине (при использовании совместно с основным лечением) и боль во время менструации. Исследований пока мало, чтобы говорить о пользе метода. Кроме того, люди с чувствительной кожей могут пораниться при неправильном использовании девайса.

Вы можете использовать массажный коврик, если видите эффект, но в серьезных ситуациях акупунктура не должна заменять лечение с доказанной эффективностью.

Когда от коврика с иглами лучше отказаться

людям с плохим свертыванием крови – при проколах могут возникнуть кровотечения, которые трудно остановить;

людям с установленными кардиостимуляторами – иглоукалывание со слабыми электрическими импульсами может помешать работе прибора;

беременным женщинам – уколы в определенные точки могут привести к преждевременным родам.

Вывод

Если у вас что-то болит, нужно обратиться к врачу. При этом использовать коврик можно вместе с основным лечением, по словам некоторых пользователей, он принес им пользу.