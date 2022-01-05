Считается, что микробиом нашей кожи играет ключевую роль в ее здоровье и отвечает за некоторые заболевания, в частности акне или экзему.

Стоит знать Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Ученые из Национального исследовательского института генома человека, Европейского института биоинформатики (Великобритания), Института Роберта Коха (Германия) и других научных организаций решили больше узнать о микробиоме кожи человека.

В исследовании приняли участие 12 взрослых добровольцев , проживающих в Северной Америке и не имеющих хронических заболеваний.

, проживающих в Северной Америке и не имеющих хронических заболеваний. Ученые взяли 594 соскоба с их кожи.

Используя традиционное лабораторное культивирование с метагеномным секвенированием, эксперты создали расширенную картину микробного генома кожи человека – коллекцию эталонных геномов такого микробиома.

Что обнаружили исследователи

Авторы работы обнаружили тысячи вирусных последовательностей, в том числе множество гигантских фагов – очень крупных вирусов, которые инфицируют бактерии. Как правило, такие виды микроорганизмов находили на руках и ногах добровольцев. Эти области тела вообще имеют очень разнообразный микробиом. И это логично, ведь конечностями люди чаще всего сталкиваются с окружающей средой.

Среди находок были неизвестные бактерии, грибки и вирусы

Международная группа ученых обнаружила на человеческой коже 174 вида новых бактерий, 4 вида эукариотов и 20 неизвестных ранее гигантских фагов.