Британський уряд пообіцяв надати безкоштовний доступ до швидкого тестування на COVID-19 двічі на тиждень для кожного мешканця Англії. Це для того, аби ефективно та швидко виявляти й ізолювати безсимптомних носіїв.

Кожен третій інфікований коронавірусом не має симптомів, тож може бути поширювачем інфекції навіть не підозрюючи про це. Уряд Великої Британії запропонував Англії надавати безкоштовні COVID-тести двічі на тиждень кожному мешканцю країни.

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Поки що пропозиція актуальна лише для Англії. Адміністрації Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії приймуть власні рішення.

Окрім цього, вже у цю п'ятницю 9 квітня в Англії розгорнуть велику маркетингову кампанію, яка заохочуватиме людей приймати пропозицію тестування.

Як можна буде зробити тест

Тести будуть доступні через службу замовлення додому, яка дозволить людям замовляти тести в інтернеті;

Програми тестування проходитимуть на робочому місці, вдома, у школах та коледжах;

Тестуватимуть окремі громади, які пропонують усі місцеві органи влади;

Відбір зразків для ПЛР-тестування відбуватиметься на спеціальних дільницях впродовж певних періодів збору тестів;

Також з'явиться така послуга, як "Аптечний збір". Люди старше 18 років без симптомів зможуть відвідати місцеву аптеку та взяти коробку із 7 експрес-тестів, які двічі тиждень використовуватимуть вдома.

Про нові можливості тестування повідомили за декілька днів до того, як набуде чинності наступна фаза дорожньої карти виходу з локдауну Бориса Джонсона.

Паби та ресторани зможуть обслуговувати клієнтів на відкритих майданчиках, а перукарні, магазини другої необхідності та тренажерні зали та центри дозвілля відкриються з 12 квітня.