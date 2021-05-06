Такой тест часто назначают, если у пациента имеются кожные заболевания, особенно если они стали проявляться острее.

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Как проходит исследование

Перед анализом нужно рассказать врачу-аллергологу, какие вы принимаете лекарства. Некоторые из них искажают результаты исследования:

антигистаминные препараты;

трициклические антидепрессанты;

некоторые лекарства против изжоги;

лекарство против астмы.

За десять дней до анализа нужно будет прекратить прием этих лекарств.

Виды кожных тестов на аллергию

Скарификационный

Во время него на предплечье делают небольшой надрез или прокол, после чего рядом с ним капают жидкость с аллергеном. Обычно во время такого теста делают много проколов, вплоть до пятидесяти, чтобы проверить несколько аллергенов сразу. Так проверяют наличие аллергии на пыльцу, плесень, пылевых клещей, перхоть домашних животных и продукты.

Через двадцать-сорок минут медсестра проверит реакцию на аллергены. Если она есть, то на месте прокола появятся покраснения и небольшая припухлость.

Внутрекожный

Аллерген вкалывают под кожу, обычно в руку. Так проверяют аллергию на яд насекомых и пенициллин.

Лоскутный

Аллерген наносят на ткань, которую затем пластырем прикрепляют на кожу. Ее нужно носить двое суток, после чего врач проверит реакцию. Это делают, чтобы выяснить, есть ли аллергия, которая возникает не сразу после контакта с аллергеном, а через некоторое время. Обычно так проверяют реакцию на латекс, лекарства, ароматизаторы, консерванты, краски для волос, металлы и смолы.

Результаты

Если у человека есть на что-то аллергия, то на месте нанесения аллергена будет большое красное вздутие. По ним врач сможет понять, на что конкретно у человека реакция, и в зависимости от этого выбрать лечение либо дать советы касательно образа жизни, чтобы избежать аллергии. Кожные тесты не всегда точны. Поэтому обычно проводят несколько с интервалом.