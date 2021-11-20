Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 694 на 100 тысяч населения.

Внимание Почти 13 миллионов украинцев полностью вакцинировались против COVID: какие препараты выбирали

В Киеве уровень заболеваемости – 626 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской – 1129, Полтавской областях – 1004.

Показатели госпитализации

По состоянию на 19 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 67,1 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 65,2 на 100 тысяч населения. Кроме столицы, уровень госпитализаций также превышен в 16 регионах.

По состоянию на 19 ноября загруженность кроватей с кислородом по стране, определенная на уровне 65%, составляет 57,3%. В Киеве – 65,7%.

Этот показатель, кроме Киева, превышен еще в 2 регионах.

Красная зона

В красной карантинной зоне сейчас 19 областей:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская,

Винницкая.

Согласно постановлению Кабмина, на территории, оказавшейся в красной зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность: заведений общественного питания; ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков и магазинов; фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Обратите внимание! Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрав

Оранжевая зона

В этой зоне 3 региона:

Полтавский,

Харьковский,

Закарпатский.

Желтая зона

В этой зоне:

Тернопольский,

Кировоградский,

Черновицкая область.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине



За сутки инфицировались 18 250 человек, в том числе 1 463 детей и 380 медработников. В больницы госпитализировали 3594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 664 человека. Выздоровели 21 979 человек.