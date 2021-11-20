В красной зоне 19 регионов: в двух из них показатель госпитализации самый высокий

20 ноября 2021 , 12:46
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Источник:

Минздрав

Министерство здравоохранения обновило данные о ситуации с карантинными ограничениями в регионах. Почти все области соответствуют показателям красного уровня эпидемической угрозы распространения COVID-19.

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 694 на 100 тысяч населения.

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В Киеве уровень заболеваемости – 626 на 100 тысяч населения.

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской – 1129, Полтавской областях – 1004.

Показатели госпитализации

По состоянию на 19 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 67,1 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 65,2 на 100 тысяч населения. Кроме столицы, уровень госпитализаций также превышен в 16 регионах.

По состоянию на 19 ноября загруженность кроватей с кислородом по стране, определенная на уровне 65%, составляет 57,3%. В Киеве – 65,7%.

Этот показатель, кроме Киева, превышен еще в 2 регионах.

Красная зона

В красной карантинной зоне сейчас 19 областей:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровненская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Согласно постановлению Кабмина, на территории, оказавшейся в красной зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность: заведений общественного питания; ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков и магазинов; фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Обратите внимание! Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Актуальные показатели госпитализации и заболеваемости в областях / Инфографика Минздрав

Оранжевая зона

В этой зоне 3 региона:

  • Полтавский,
  • Харьковский,
  • Закарпатский.

Желтая зона

В этой зоне:

  • Тернопольский,
  • Кировоградский,
  • Черновицкая область.
Актуальная статистика COVID-19 в Украине

За сутки инфицировались 18 250 человек, в том числе 1 463 детей и 380 медработников. В больницы госпитализировали 3594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 664 человека. Выздоровели 21 979 человек.
Автор: Анастасія Лукашевська