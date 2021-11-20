В красной зоне 19 регионов: в двух из них показатель госпитализации самый высокий
Источник:Минздрав
Министерство здравоохранения обновило данные о ситуации с карантинными ограничениями в регионах. Почти все области соответствуют показателям красного уровня эпидемической угрозы распространения COVID-19.
Показатели заболеваемости
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по стране составляет 694 на 100 тысяч населения.
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В Киеве уровень заболеваемости – 626 на 100 тысяч населения.
Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской – 1129, Полтавской областях – 1004.
Показатели госпитализации
По состоянию на 19 ноября уровень госпитализаций по стране составляет 67,1 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.
В Киеве уровень госпитализаций составляет 65,2 на 100 тысяч населения. Кроме столицы, уровень госпитализаций также превышен в 16 регионах.
По состоянию на 19 ноября загруженность кроватей с кислородом по стране, определенная на уровне 65%, составляет 57,3%. В Киеве – 65,7%.
Этот показатель, кроме Киева, превышен еще в 2 регионах.
Красная зона
В красной карантинной зоне сейчас 19 областей:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская,
- Винницкая.
Согласно постановлению Кабмина, на территории, оказавшейся в красной зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность: заведений общественного питания; ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; непродовольственных рынков и магазинов; фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.Обратите внимание! Эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Оранжевая зона
В этой зоне 3 региона:
- Полтавский,
- Харьковский,
- Закарпатский.
Желтая зона
В этой зоне:
- Тернопольский,
- Кировоградский,
- Черновицкая область.
За сутки инфицировались 18 250 человек, в том числе 1 463 детей и 380 медработников. В больницы госпитализировали 3594 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, скончались 664 человека. Выздоровели 21 979 человек.