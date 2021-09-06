Все о краснухе: симптомы, лечение и вакцинация

Краснуха – это вирусная инфекция, которая проявляется в виде красных высыпаний по всему телу. Краснухой болеют дети и молодые люди. В них она проходит достаточно легко, иногда симптомов вообще нет, но краснуха опасна для беременных женщин.

Краснуха передается воздушно-капельным путем через чихание, кашель и контакт со слюной, например через поцелуй. Также есть риск передачи от матери к плоду. Животные не распространяют это заболевание.

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Инфицированный человек заразен в течение одной – двух недель до и после заболевания. Болезнь можно распространять, даже если нет симптомов.

Симптомы краснухи

Чаще всего в краснухи нет никаких симптомов и она проходит незаметно. Если они есть, то появляются через две – три недели после контакта с вирусом. Обычно они длятся от одного до пяти дней и могут включать:

температуру около 38,9 градуса по Цельсию, но может быть и ниже;

головная боль;

заложенный нос или насморк;

красные глаза;

увеличенные лимфоузлы у основания черепа, задней части шеи и за ушами;

мелкая красная сыпь, которая начинается на лице и быстро распространяется на туловище, на руки и ноги, а затем исчезает в той же последовательности. Держится она от одного до пяти дней;

боль в суставах, особенно у молодых женщин.

Диагностика краснухи

Сыпь при краснухе похожа на сыпь при других вирусных заболеваниях. Поэтому врачи подтверждают болезнь с помощью анализа крови на вирус.

Лечение краснухи

Обычно краснуху не лечат, потому что она проходит быстро без тяжелых симптомов. Достаточно много отдыхать. Иногда больным рекомендуют изолироваться, чтобы никого не заразить.

Беременным женщинам могут назначить гамма-глобулин, который помогает бороться с инфекцией. Он облегчает симптомы у женщины, но не исключает возможность заражения ребенка. Поддерживающая терапия ребенка зависит от степени осложнений. Детям с множественными проблемами может понадобиться раннее лечение командой специалистов.

Вакцина против краснухи

От краснухи есть вакцина. Иммунный ответ производится через 15 дней после прививки и сохраняется не менее 20 лет. Побочные эффекты обычно легкие – слабое повышение температуры, сыпь, боль и покраснение в месте укола.

Прививка против краснухи в Украине включена в Национальный календарь прививок. Ее делают на 12 месяц жизни, а затем проводят ревакцинацию в 6 лет.