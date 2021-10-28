Если все области станут "красными", в Украине введут локдаун

Игорь Кузин также напомнил, что с 30 октября в красной зоне будет находиться уже 15 областей Украины. Если заболеваемость будет расти такими же темпами, то правительству придется расширить красную зону.

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Игорь Кузин – главный санврач “Таким образом усиленный карантин коснулся уже большинства украинских областей. Не исключено, что этот перечень будет расти, ведь сегодня только три области соответствуют желтому уровню эпидопасности”.

Вакцинация – противодействие вирусу и карантину

Игорь Кузин отметил, что существует два способа остановить распространение коронавируса: вакцинация и усиление карантина. Поэтому призвал граждан не ждать усиления карантина, а вакцинироваться!

Прививки в первую очередь нужны для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, не дать болезни положить вас в реанимацию. Потому что вакцинация – это единственная возможность избежать коллапса медицинской системы,

– добавил Кузин.

В Украине обновили карантинные зоны

Источник: Минздрав

По состоянию на 28 октября только три области находятся в желтой зоне карантина, где ограничений меньше всего. Речь идет о Кировоградской, Закарпатской, Винницкой области.

Справка! С 15 октября красная зона карантина действует в Херсонской области, с 18 октября – в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях, с 23 октября – в Сумской области, с 26 октября – в Ровненской и Николаевской.



Уже с 30 октября ограничения красной зоны расширят на Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

В Украине выросло количество "красных" областей / инфографика Минздрава

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