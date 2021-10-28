Если все области станут "красными", в Украине введут локдаун
Игорь Кузин также напомнил, что с 30 октября в красной зоне будет находиться уже 15 областей Украины. Если заболеваемость будет расти такими же темпами, то правительству придется расширить красную зону.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Игорь Кузин – главный санврач
“Таким образом усиленный карантин коснулся уже большинства украинских областей. Не исключено, что этот перечень будет расти, ведь сегодня только три области соответствуют желтому уровню эпидопасности”.
Вакцинация – противодействие вирусу и карантину
Игорь Кузин отметил, что существует два способа остановить распространение коронавируса: вакцинация и усиление карантина. Поэтому призвал граждан не ждать усиления карантина, а вакцинироваться!
Прививки в первую очередь нужны для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, не дать болезни положить вас в реанимацию. Потому что вакцинация – это единственная возможность избежать коллапса медицинской системы,
– добавил Кузин.
В Украине обновили карантинные зоны
Источник: Минздрав
По состоянию на 28 октября только три области находятся в желтой зоне карантина, где ограничений меньше всего. Речь идет о Кировоградской, Закарпатской, Винницкой области.
В Украине выросло количество "красных" областей / инфографика Минздрава
Актуальная заболеваемость COVID-19
- В течение последних суток в Украине подтвердили более 26 тысяч случаев заболевания коронавирусом – это больше всего с начала пандемии.
- В больницы госпитализировали 5 366 человек с выраженными симптомами коронавируса.
- От осложнений недуга, к сожалению, умерли 576 пациентов. В то же время выздоровели 10 006 человек.
- Всего в стране подтвердили 2 851 804 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пациента.