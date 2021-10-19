Сейчас карантин красного уровня ввели в 5 областях Украины, но вскоре этот список может расшириться. Так считает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Уже 5 регионов пошло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику,
– заявил он.

В каких областях могут ввести красную зону

  • Житомирская область,
  • Луганская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область.

Ганиченко добавил, что Харьковская область периодически демонстрирует чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но пока ситуацию удается регулировать.

Какие регионы уже находятся в красной зоне

Сейчас в красной зоне карантине находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. Там ввели максимальные ограничения, в частности запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ и рынков. Бизнес имеет право работать при условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей.

При этом в регионах разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.

Карантин в Україні
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала