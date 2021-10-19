Сейчас карантин красного уровня ввели в 5 областях Украины, но вскоре этот список может расшириться. Так считает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Уже 5 регионов пошло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику,

– заявил он.

В каких областях могут ввести красную зону

Житомирская область,

Луганская область,

Сумская область,

Харьковская область.

Ганиченко добавил, что Харьковская область периодически демонстрирует чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но пока ситуацию удается регулировать.

Какие регионы уже находятся в красной зоне

Сейчас в красной зоне карантине находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. Там ввели максимальные ограничения, в частности запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ и рынков. Бизнес имеет право работать при условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей.

При этом в регионах разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала