В красную зону могут попасть еще 4 области: ограничения могут усилить уже на этой неделе
Источник:KSE
На этой неделе красную зону карантина могут ввести еще в 4 областях. В этих регионах критическая динамика заболеваемости коронавирусом.
Сейчас карантин красного уровня ввели в 5 областях Украины, но вскоре этот список может расшириться. Так считает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
К теме Влияние выходных: в KSE сказали, сколько новых больных COVID-19 ждать в эти дни
Уже 5 регионов пошло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику,
– заявил он.
В каких областях могут ввести красную зону
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Сумская область,
- Харьковская область.
Ганиченко добавил, что Харьковская область периодически демонстрирует чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но пока ситуацию удается регулировать.
Какие регионы уже находятся в красной зоне
Сейчас в красной зоне карантине находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. Там ввели максимальные ограничения, в частности запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ и рынков. Бизнес имеет право работать при условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей.
При этом в регионах разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.
Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала