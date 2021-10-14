Красную зону могут расширить: к ее показателям близки еще 5 регионов
Источник:ТСН
Херсонская область уже находится в красной зоне эпидемической опасности. По состоянию на 13 октября близки к ней еще 5 областей.
Об этом в телеэфире рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он также отметил особую опасность штамма коронавируса Дельта.
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Еще 5 областей приближаются к красной зоне
По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в красной зоне эпидемической опасности скоро могут оказаться еще 5 областей в дополнение к Херсонской.
Один регион уже попал в красный уровень эпидемической опасности – это Херсонская область. Еще минимум 5 на подходе,
– заявил министр.
Напомним, в красной зоне:
- Кафе, рестораны, кинотеатры, театры, рынки и так далее работать могут только при условии вакцинации 100% персонала и посетителей.
- На дистанционное обучение уйдут учебные заведения, где нет 100% вакцинировано персонала (кроме детских садов и 1 – 4 классов).
- Также там нельзя ездить автобусами, поездами и летать самолетами без документов о вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID-19.
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Из-за Дельты в Украине ситуация похожа на итальянскую
Штамм Дельта в Украине распространяется стремительно, и это похоже, как сказал Ляшко, на ситуацию в Италии начала эпидемии. Украинская система здравоохранения уже работает на всех мощностях.
Госпитализированные – это тяжелые пациенты, или кислородозависимые пациенты, которым кислород нужен гораздо больше, чем это было, например, даже весной в нашей стране,
– рассказал глава Минздрава.
Сейчас медики справляются, но уже есть нюансы в отдельных регионах: "Система не резиновая".Напомним: в марте 2020 больницы в северных регионах Италии были в критическом состоянии из-за вспышки COVID-19. Даже морги не справлялись с нагрузкой по вывозу и кремации умерших из-за коронавируса.