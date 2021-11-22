По данным Минздрава, в Черкасской области только один показатель не в норме – коэффициент обнаружения случаев, в Одесской и Донецкой областях – уровень госпитализаций.
Актуально За сутки выздоровели от коронавируса больше людей, чем инфицировались
В красной зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
В оранжевой: Полтавская, Харьковская, Закарпатская.
В желтую зону входят: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.
В красной зоне Киев и 18 областей / Инфографика Минздрава
Показатели госпитализации
Загруженность коек с кислородом по стране составляет 54,8%, что меньше предельного уровня в 65%.
В Киеве этот показатель – 61,5%. Наибольшее количество загруженных коек в Ивано-Франковской области – 64,3%.
По состоянию на 19 ноября, по данным Минздрава, показатель загруженности коек с кислородом был превышен в Киеве (65,7%), Донецкой области (65,9%) и в Ивано-Франковской области (68,1%).
Показатели заболеваемости
Уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 661 на 100 тысяч населения (целевой показатель – меньше 75 на 100 тысяч населения).
По данным Минздрава, самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области – 1 104, а также на Полтавщине – 988. В Киеве уровень заболеваемости составляет 615 на 100 тысяч населения.
Согласно данным Минздрава, по стране превышен уровень госпитализаций. Речь идет о 64,1 при целевом показателе 60 на 100 тысяч населения.
В Киеве уровень госпитализаций составляет 63,3 на 100 тысяч населения. Он также превышен в большинстве регионов.