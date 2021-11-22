По данным Минздрава, в Черкасской области только один показатель не в норме – коэффициент обнаружения случаев, в Одесской и Донецкой областях – уровень госпитализаций.

Актуально За сутки выздоровели от коронавируса больше людей, чем инфицировались

В красной зоне находятся 19 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская.,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

В оранжевой: Полтавская, Харьковская, Закарпатская.

В желтую зону входят: Тернопольская, Кировоградская, Черновицкая области.

В красной зоне Киев и 18 областей / Инфографика Минздрава

Показатели госпитализации

Загруженность коек с кислородом по стране составляет 54,8%, что меньше предельного уровня в 65%.

В Киеве этот показатель – 61,5%. Наибольшее количество загруженных коек в Ивано-Франковской области – 64,3%.

По состоянию на 19 ноября, по данным Минздрава, показатель загруженности коек с кислородом был превышен в Киеве (65,7%), Донецкой области (65,9%) и в Ивано-Франковской области (68,1%).

Показатели заболеваемости

Уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 661 на 100 тысяч населения (целевой показатель – меньше 75 на 100 тысяч населения).

По данным Минздрава, самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Николаевской области – 1 104, а также на Полтавщине – 988. В Киеве уровень заболеваемости составляет 615 на 100 тысяч населения.

Согласно данным Минздрава, по стране превышен уровень госпитализаций. Речь идет о 64,1 при целевом показателе 60 на 100 тысяч населения.

В Киеве уровень госпитализаций составляет 63,3 на 100 тысяч населения. Он также превышен в большинстве регионов.