Красные родинки: опасны ли гемангиомы
Красные родинки на теле (гемангиомы) имеют доброкачественный характер и формируются в результате их чрезмерного прорастания. Несут ли гемангиомы какую-то опасность для здоровья – читайте далее.
Чаще всего красные родинки на теле появляются в детском возрасте, однако они также бывают приобретенными и наблюдаются у взрослых людей.
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Как написала дерматолог Карина Панькив, гемангиомы (ангиомы) – доброкачественные сосудистые новообразования.
"Если проще, то мелкие сосуды (капилляры) образуют комочек, который визуально на коже выглядит как красное пятно, которое может выступать над уровнем кожи", – объяснила врач.
Гемангиомы / Фото: Getty Images
По ее словам, гемангиомы не свидетельствуют о проблемах с внутренними органами.
И хотя часто гемангиомы называют "печеночными родинками", доказанной связи с заболеваниями печени и других внутренних органов нет,
– добавила Карина.
Медик заявила, что эти красные родинки не несут опасности для здоровья, ведь риска злокачественного перерождения нет.
Нужно ли удалять гемангиомы
"Рутинно – нет. Только в случае, если они травмируются или по эстетическим соображениям", – отметила дерматолог.
Причина появления красных родинок
Карина Панькив отметила, что точная причина возникновения гемангиом пока неизвестна.
Они могут появляться в любом возрасте, но чаще их количество растет после 30 лет. Также имеется незначительная связь с сахарным диабетом,
– написала врач.
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