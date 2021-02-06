Красные родинки на теле (гемангиомы) имеют доброкачественный характер и формируются в результате их чрезмерного прорастания. Несут ли гемангиомы какую-то опасность для здоровья – читайте далее.

Чаще всего красные родинки на теле появляются в детском возрасте, однако они также бывают приобретенными и наблюдаются у взрослых людей.

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Как написала дерматолог Карина Панькив, гемангиомы (ангиомы) – доброкачественные сосудистые новообразования.

"Если проще, то мелкие сосуды (капилляры) образуют комочек, который визуально на коже выглядит как красное пятно, которое может выступать над уровнем кожи", – объяснила врач.



Гемангиомы / Фото: Getty Images

По ее словам, гемангиомы не свидетельствуют о проблемах с внутренними органами.

И хотя часто гемангиомы называют "печеночными родинками", доказанной связи с заболеваниями печени и других внутренних органов нет,

– добавила Карина.

Медик заявила, что эти красные родинки не несут опасности для здоровья, ведь риска злокачественного перерождения нет.

Нужно ли удалять гемангиомы

"Рутинно – нет. Только в случае, если они травмируются или по эстетическим соображениям", – отметила дерматолог.

Причина появления красных родинок

Карина Панькив отметила, что точная причина возникновения гемангиом пока неизвестна.

Они могут появляться в любом возрасте, но чаще их количество растет после 30 лет. Также имеется незначительная связь с сахарным диабетом,

– написала врач.