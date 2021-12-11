В кратчайшие сроки: белок, заживляющий раны

Белок Agrin в кратчайшие сроки способствует заживлению ран. В перспективе белок могут применять в лечении поврежденных тканей вследствие ожогов или хронических заболеваний.

Почему открытие важно

Осложнения, когда дело касается заживления хронических ран, не редкость среди людей, которые страдают диабетом или от ожоговых травм. Исследователи отмечают, что они являются основной причиной ампутации и снижения качества жизни многих пациентов.

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Что обнаружили ученые

Ученые обнаружили, что во время повреждения тканей увеличивается количество белка Agrin, который сохраняет механическую структуру поврежденных слоев кожи путем регенерации.

Во время травмы большинство внеклеточного матрикса, который помогает восстанавливать ткань, теряется, что замедляет заживление ран.

Таким образом, своевременное восполнение запасов ключевых белков может ускорить заживление ран.

Перспектива применения технологии

Результаты открывают потенциал для разработки биоматериалов для заживления ран на основе белка Agrin, которые могут ускорить заживление кожи путем восстановления поврежденных тканей.

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