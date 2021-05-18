Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что первоочередной задачей нового министра будет ускорение вакцинации от COVID-19. Как она отметила, говорится о прививках всего взрослого населения в стране до конца 2021 года.

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По словам Кравчук, "Слуга народа" проведет еще одну встречу на фракционном заседании с главным санитарным врачом Виктором Ляшко, который является одним из кандидатов на эту должность.

Депутат отметила, что он уже планирует определенные шаги для ускорения вакцинации.

Ляшко работает с крупными работодателями, например с сетями супермаркетов, где очень много людей одновременно работают в сфере обслуживания,

– заявила нардеп.

Второй этап медицинской реформы

По словам Кравчук, еще одной задачей нового министра будет плавное прохождение второго этапа медицинской реформы. Депутат отметила, что получает сообщения из разных больниц о несовершенстве системы.

"Надо тщательно следить, чтобы и пациенты имели доступ к медицине, и врачи чувствовали себя нужными в государстве", – рассказала Кравчук.

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Борьба не только с COVID-19

Кравчук считает, что третьим требованием к министру здравоохранения являются решительные действия, которые касаются борьбы не только с коронавирусом, но и с другими заболеваниями. В частности, речь идет о туберкулезе, СПИД и ВИЧ.

Как рассказала депутат, ее коллеги из профильного комитета парламента неоднократно жаловались на просчеты Степанова в этом вопросе.

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