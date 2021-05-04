Як ідеться у проєкті спільної заяви, відновлення нормального туристичного потоку – шлях до повного відновлення економіки. Ця заява вже опинилася на руках у ЗМІ.

До речі У ВООЗ підрахували, скільки потрібно грошей, щоб вакцинувати більшість людей у світі

Підтримка COVID-паспортів

4 травня відбулася перша дискусія на технічному рівні на засіданні Ради з інтегрованого реагування на політичну кризу (IPCR). 5 травня має відбутися обговорення на засіданні послів ЄС.

Міністри зазначили: готові підтримувати зусилля щодо безпечної мобільності, координуючи дії. Зокрема спільним введенням цифрового зеленого сертифікату Європейського Союзу.

Цей документ буде свідчити про те, що:

носій був повністю щеплений;

має імунітет через відновлення після хвороби;

нещодавно отримав негативний результат.

Спільне погодження ковідних паспортів необхідне для нормального функціонування туристичної галузі. Її ж відновлення важливе для нормалізації світової економіки.

Ми наголошуємо, що відновлення подорожей і туризму є вирішальним для відновлення світової економіки через прямий та непрямий економічний вплив, який цей сектор робить на інші,

– йдеться в документі.

В'їзд вакцинованих туристів у країни ЄС