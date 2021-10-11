Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что газета The Sun, в которой появилась эта информация, не является научной. Мол, это причина, чтобы не верить.
К теме Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V", – СМИ
"Газета Sun – это ведь очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", – сказал Песков.
Заявления о краже формулы AstraZeneca
- В британских СМИ сообщили, что российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины.
- Британские спецслужбы заявили, что эту формулу Россия хочет использовать при разработке препарата "Спутник V".
- Что интересно, вакцина, которую представила Россия, действительно имеет технологию, подобную вакцине AstraZeneca.
- К слову, в России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных.