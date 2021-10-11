Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что газета The Sun, в которой появилась эта информация, не является научной. Мол, это причина, чтобы не верить.

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"Газета Sun – это ведь очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", – сказал Песков.

К слову. Кремль традиционно открещивается от всех обвинений в свою сторону. Так произошло и с ценами на газ. В СМИ говорят о том, что таким образом Россия шантажирует Европу. В Кремле, конечно же, "ни при чем".

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