Кремль традиционно открестился от заявления о краже формулы вакцины AstraZeneca

По информации британских спецслужб, Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca для разработки "Спутника V". В Кремле считают, что эти публикации непрофессиональны, чтобы реагировать на них.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что газета The Sun, в которой появилась эта информация, не является научной. Мол, это причина, чтобы не верить.

К теме Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V", – СМИ

"Газета Sun – это ведь очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так мы и относимся к этим публикациям", – сказал Песков.

Заявления о краже формулы AstraZeneca

В британских СМИ сообщили, что российский агент похитил формулу коронавирусной вакцины.

Британские спецслужбы заявили, что эту формулу Россия хочет использовать при разработке препарата "Спутник V".

Что интересно, вакцина, которую представила Россия, действительно имеет технологию, подобную вакцине AstraZeneca.

К слову, в России запрещены все вакцины против коронавируса, кроме собственных.