Как сказала инфекционистка Леся Радковская в интервью 24 каналу, часть больных терпят, пока их состояние не станет уже очень тяжелым.

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Как различить легкие и тяжелые симптомы

Инфекционистка объяснила, что специфическими симптомами при COVID-19 является потеря вкуса и обоняния. Именно по ним нередко делают предположение, что человек заболел именно коронавирусом. Однако есть и другие симптомы болезни, которые похожи на грипп или простуду. К примеру, температура или кашель.

По словам Леси Радковской, обычно первые симптомы при COVID-19 – это:

незначительное покашливание,

невысокая температура, что сбивается антипиретиками,

несильная слабость – человек может пойти в туалет или приготовить пищу.

Для каждого человека понятие "легкие симптомы" – разное. Некоторые терпят до того, что состояние уже очень тяжелое, а он говорит: "Да мне ничего". При любых жалобах и симптомах пациент должен обращаться к семейному врачу,

– отметила Радковская.

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Зато к тяжелым симптомам, при которых больной обязательно должен обратиться к врачу, относятся:

проявления кровохарканье,

лихорадка, что не сбивается,

одышка и сатурация падает меньше 92%,

потеря сознания,

психические расстройства и острая боль.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / Инфографика 24 канала

В каких случаях надо срочно вызвать скорую

Инфекционистка объяснила, что стационарное лечение обычно необходимо пожилым людям и тем, кто имеет сопутствующие заболевания. К примеру:

гипертония,

сахарный диабет,

бронхиальная астма.

Человек болеет несколько дней, имеет легкие симптомы, а потом внезапно нарастает одышка, кровохарканье, снова температура высокая, сатурация падает ниже 92. Тогда немедленно нужен стационар,

– подчеркнула она.

Леся Радковская добавила, что при появлении резкой боли в животе или груди, также надо немедленно вызвать скорую помощь.

Полное интервью с инфекционисткой о COVID-19 в Украине – читайте по ссылке.