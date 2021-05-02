Как сказала инфекционистка Леся Радковская в интервью 24 каналу, часть больных терпят, пока их состояние не станет уже очень тяжелым.
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Как различить легкие и тяжелые симптомы
Инфекционистка объяснила, что специфическими симптомами при COVID-19 является потеря вкуса и обоняния. Именно по ним нередко делают предположение, что человек заболел именно коронавирусом. Однако есть и другие симптомы болезни, которые похожи на грипп или простуду. К примеру, температура или кашель.
По словам Леси Радковской, обычно первые симптомы при COVID-19 – это:
- незначительное покашливание,
- невысокая температура, что сбивается антипиретиками,
- несильная слабость – человек может пойти в туалет или приготовить пищу.
Для каждого человека понятие "легкие симптомы" – разное. Некоторые терпят до того, что состояние уже очень тяжелое, а он говорит: "Да мне ничего". При любых жалобах и симптомах пациент должен обращаться к семейному врачу,
– отметила Радковская.
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Зато к тяжелым симптомам, при которых больной обязательно должен обратиться к врачу, относятся:
- проявления кровохарканье,
- лихорадка, что не сбивается,
- одышка и сатурация падает меньше 92%,
- потеря сознания,
- психические расстройства и острая боль.
Как отличить грипп, простуду от коронавируса / Инфографика 24 канала
В каких случаях надо срочно вызвать скорую
Инфекционистка объяснила, что стационарное лечение обычно необходимо пожилым людям и тем, кто имеет сопутствующие заболевания. К примеру:
- гипертония,
- сахарный диабет,
- бронхиальная астма.
Человек болеет несколько дней, имеет легкие симптомы, а потом внезапно нарастает одышка, кровохарканье, снова температура высокая, сатурация падает ниже 92. Тогда немедленно нужен стационар,
– подчеркнула она.
Леся Радковская добавила, что при появлении резкой боли в животе или груди, также надо немедленно вызвать скорую помощь.