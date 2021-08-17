В частности, кровати с кислородом заняты на 10%. А реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 15%.

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Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко отметил, что это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года. Тогда было плато перед весенней волной.

Проблемные области

Эксперт сообщил, что на сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в следующих областях:

Днепропетровской;

Харьковской;

Черновицкой;

Житомирской;

Запорожской;

Николаевской;

Львовской;

Хмельницкой;

Ивано-Франковской;

Ровненской;

Черниговской;

Киевской;

Полтавской;

Закарпатской;

Винницкой;

и в Киеве.

Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Пока там показатели держат на зеленом уровне, но тенденция угрожающая – динамика очень плохая. Она распыленная, сейчас нет явных драйверов роста на уровне стран. Это увеличивает риск, что оно может начаться с произвольного региона,

– отметил он.

Госпитализаций стало больше

Вместе с тем, госпитализации уже на четверть превышают выписки. Соответственно, нагрузка на систему здравоохранения больше.

"За неделю дополнительно уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения – на прошлой неделе рост был в 9%", – добавил Ганиченко.

Также, по словам аналитика, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом находится на беспрецедентном для Украины низком уровне – менее 3%.

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Источник: Минздрав