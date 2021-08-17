В частности, кровати с кислородом заняты на 10%. А реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 15%.

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Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко отметил, что это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года. Тогда было плато перед весенней волной.

Проблемные области

Эксперт сообщил, что на сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в следующих областях:

  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Черновицкой;
  • Житомирской;
  • Запорожской;
  • Николаевской;
  • Львовской;
  • Хмельницкой;
  • Ивано-Франковской;
  • Ровненской;
  • Черниговской;
  • Киевской;
  • Полтавской;
  • Закарпатской;
  • Винницкой;
  • и в Киеве.

Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Пока там показатели держат на зеленом уровне, но тенденция угрожающая – динамика очень плохая. Она распыленная, сейчас нет явных драйверов роста на уровне стран. Это увеличивает риск, что оно может начаться с произвольного региона,
– отметил он.

Госпитализаций стало больше

Вместе с тем, госпитализации уже на четверть превышают выписки. Соответственно, нагрузка на систему здравоохранения больше.

"За неделю дополнительно уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения – на прошлой неделе рост был в 9%", – добавил Ганиченко.

Также, по словам аналитика, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом находится на беспрецедентном для Украины низком уровне – менее 3%.

Коронавирус в Украине: свежие данные

Источник: Минздрав

  • Со вчерашнего дня в Украине заболели коронавирусом 890 человек, среди них 81 ребенок и 10 медработников.
  • В больницы были госпитализированы 379 человек с симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. В то же время выздоровели – 433 человека.
  • Больше всего инфицированных зарегистрировали в городе Киев и Одесской области.
  • С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 267 219 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 17 августа о выздоровлении сообщили по меньшей мере 2 197 508 человек.
  • В то же время официально смерть вследствие коронавируса зарегистрировали в 53 296 случаях инфицирования.