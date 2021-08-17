Критическая ситуация с COVID-19 в Украине обостряется: какие регионы в опасности
Источник:Киевская школа экономики
Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Проблемы наблюдаются в 16 из 25 регионов.
В частности, кровати с кислородом заняты на 10%. А реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 15%.
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Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко отметил, что это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года. Тогда было плато перед весенней волной.
Проблемные области
Эксперт сообщил, что на сейчас критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в следующих областях:
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Черновицкой;
- Житомирской;
- Запорожской;
- Николаевской;
- Львовской;
- Хмельницкой;
- Ивано-Франковской;
- Ровненской;
- Черниговской;
- Киевской;
- Полтавской;
- Закарпатской;
- Винницкой;
- и в Киеве.
Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.
Пока там показатели держат на зеленом уровне, но тенденция угрожающая – динамика очень плохая. Она распыленная, сейчас нет явных драйверов роста на уровне стран. Это увеличивает риск, что оно может начаться с произвольного региона,
– отметил он.
Госпитализаций стало больше
Вместе с тем, госпитализации уже на четверть превышают выписки. Соответственно, нагрузка на систему здравоохранения больше.
"За неделю дополнительно уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения – на прошлой неделе рост был в 9%", – добавил Ганиченко.
Также, по словам аналитика, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом находится на беспрецедентном для Украины низком уровне – менее 3%.
Коронавирус в Украине: свежие данные
Источник: Минздрав
- Со вчерашнего дня в Украине заболели коронавирусом 890 человек, среди них 81 ребенок и 10 медработников.
- В больницы были госпитализированы 379 человек с симптомами COVID-19, которые требовали медицинского контроля. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. В то же время выздоровели – 433 человека.
- Больше всего инфицированных зарегистрировали в городе Киев и Одесской области.
- С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 267 219 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 17 августа о выздоровлении сообщили по меньшей мере 2 197 508 человек.
- В то же время официально смерть вследствие коронавируса зарегистрировали в 53 296 случаях инфицирования.