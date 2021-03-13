В трех западных областях Украины – Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой – критическая ситуация с распространением коронавируса. Однако главная проблема – это госпитализация больных COVID-19.

Врачи из этих регионов рассказали о ситуации, с которой им приходится сталкиваться каждый день. Говорится о том, что все больше болеют молодые люди, растет количество летальных случаев, и кроватей для больных критически не хватает.

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Какова ситуация с COVID-19 на Западе Украины

В Ужгороде людей уже кладут дома с кислородными концентраторами

О ситуации в Ужгороде рассказал врач-инфекционист Виктор Петров.

Ситуация достаточно сложная – с количеством коек для госпитализации. В частности, сегодня мне не удалось положить пациентов в стационар – тех, которые нуждались в госпитализации. К сожалению, они сейчас находятся дома на кислородных концентраторах,

– сообщил он.

И добавил: Хорошо, хоть этим оборудованием удалось их обеспечить. Это молодые люди". Также, по словам врача:

По состоянию на утро 12 марта в Ужгороде было только 5 свободных коек для пациентов с COVID-19. Занята и интенсивная терапия.

Медики очень надеются, что удастся привлечь какие-то дополнительные ресурсы , чтобы стабилизировать ситуацию.

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В Черновцах врачи не уверены, будет ли куда везти пациентов завтра

Что происходит в Черновцах - рассказала Алиса Грищенкова, врач Черновицкого центра экстренной медицинской помощи.

Ситуация в Черновцах достаточно сложная. Имеем рост количества больных, много молодежи, много тяжелых больных с низкой сатурацией (наполненность крови кислородом – 24 канал). И, к сожалению, очень много летальных случаев,

– сказала она.

И добавила, что так же и ситуация с кроватями в больницах – очень напряженная.

"Завтра мне на работу... Я не уверена, что будет куда везти пациентов. Но варианты мы ищем всегда", – призналась врач.

Еще одна проблема, о которой вспомнила Грищенкова – это прививка против коронавируса: "Вакцинация только стартовала, очень многие люди не вакцинированы, хотя прививки людям, которые не болели – очень и очень нужны".

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В Ивано-Франковске выписывают ежедневно 30 человек, но госпитализируют – 90

О трудностях Ивано-Франковская рассказал глава города Руслан Марцинкив.

Он говорит, что сейчас "720 пациентов в городских учреждениях". При этом "заполнено даже отделение роддома (это здание стоит отдельно), отдельный этаж областного кардиоцентра, который отдали (для больных COVID-19 – 24 канал)".

Проблема в том, что ежедневно госпитализируют 85 – 90 пациентов, а выписывают 30. Приходится пациентов из Франковска везти в больницы области, и в мобильный госпиталь в Богородчанах (там уже 6 жителей Ивано-Франковска),

– сообщил мэр.

Вспомнил он и о еще одной проблеме – оплате труда медиков: "За январь НСЗУ (Национальная служба здоровья – 24 канал) только 50% заплатила, а еще и прислали письмо о том, что за февраль – март будет по 20 – 30%".

"Мы привлекаем всех медиков, кого только можем – и работников университетов, и интернов. В целом ситуация в городе, регионе, области – очень напряженная", – подытожил Марцинкив.

Городскому голове сразу заметил нардеп Михаил Радуцкий: мол, вы же раньше сами призвали бизнес не соблюдать карантин.

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