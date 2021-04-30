Уличные крематории

Такие кремации под открытым небом можно увидеть в крупнейших городах Индии. В частности в городах: Дели, Агри, Мумбаи и Бангалоре.

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Тела умерших складывают во дворе под прямыми лучами солнца на несколько часов или даже больше суток, так как на кремацию их не принимают. В некоторых больницах решили сделать из машин скорых временные морги.



Тела людей сжигают под открытым небом / Фото ЕРА

В больницах не хватает мест

Не лучше ситуация и внутри индийских больниц. Отделения интенсивной терапии почти полностью заполнены. В Нью-Дели, где живет 29 миллионов человек, осталось всего 14 свободных коек в отделениях интенсивной терапии.

В Мумбаи, где почти столько же жителей – 21 свободное койкоместо. Родственники больных часами кружат по городу, чтобы пристроить своих родных на лечение. Даже те, кому посчастливилось попасть в больницу, могут в любой момент оказаться на улице.

Медицина в Индии

Местные врачи в отчаянии. Медики работают по 2 – 3 суток подряд. Они не могут оказать помощь всем больным, в больницах не хватает:

баллонов с кислородом;

лекарств;

средств защиты;

спецодежды;

квалифицированного персонала.

На черном рынке стоимость препаратов от коронавируса подскочила в 20 раз. За лекарства просят 1 000 долларов США.

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Причина массового распространения болезни

Вину за вспышку коронавируса специалисты возлагают на власть Индии. Правительство не ввело общенациональный локдаун. Право на установление ограничений передали администрациям штатов. Большинство им не воспользовались.



Крематории организуют в местах, где недавно были празднования / Фото ЕРА

Зато в Индии проводили массовые гуляния на фестиваль холи в начале весны. Индуистам разрешили отметить религиозный праздник Кумбха-мела групповыми купаниями в Ганге. В 5 штатах в апреле организовали местные выборы.

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Новый штамм коронавируса и вакцинация

Все это способствовало быстрому распространению коронавируса. Среди причин критического ухудшения ситуации – низкий уровень вакцинации в стране.

Также там в начале марта обнаружили новую мутацию COVID-19. Она легче проникает в клетки, поэтому скорее поражает тело человека. В страну также попал и британский штамм.

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