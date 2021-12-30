Ситуация с коронавирусом в США

За последние две недели суточное количество новых случаев в США удвоилось в два раза. В стране установился новый рекорд по числу заражений, каждый день фиксируют более 265 000 случаев коронавируса. Власти считают, что такой высокий показатель зафиксирован из-за штамма Омикрона.

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Быстро распространяющийся штамм Омикрона повлиял на празднование Рождества и Нового года, заставив американцев отменить свои планы на праздники. Доктор Энтони Фаучи, ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям, заявил, что нет нужды отменять небольшое домашнее празднование среди привитых членов семьи и друзей.

Отмена рейсов

Тысячи рейсов отменены из-за недостатка кадров, которые заболели коронавирусом. Американская авиакомпания JetBlue заявила, что сокращает свое расписание до 13 января примерно на 1 280 рейсов. Другие авиаперевозчики в США также отменяют сотни рейсов ежедневно. Так они борются с нехваткой персонала из-за COVID-19.

Что известно о штамме Омикрон

Его уже обнаружили более чем в 100 странах мира.

Исследователи полагают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации.

При этом ученые предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека. До этого в ЮАР был описан случай, когда ВИЧ-положительная пациентка болела COVID-19 почти год, за это время вирус мутировал более 30 раз.

Как заявил руководитель двух университетов с секвенирования генов в ЮАР Тулио де Оливейра (Tulio de Oliveira), новый вариант "вобрал" в себя невероятное количество мутаций.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка.

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