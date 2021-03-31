Критика и критиканство: где пролегает граница между насмешкой и здравым смыслом
Критика и критиканство – это два совершенно разных значения! Какая между ними разница и что же такое конструктивная критика – читайте далее.
Источник:Психолог Богдана Валигура
Как много противоречивых чувств вызывает критика, пишет психолог Богдана Валигура. "Как много боли, разочарования и обид. А сколько самооценок она разрушила... Хотя критика ли это?" – интересуется медик.
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На самом деле в критике нет ничего страшного, просто конструктивную критику мы слышим не так часто, чаще нам пытаются выдать что-то под "соусом" (ред.),
– написала Богдана Валигура.
Что же такое конструктивная критика?
Критика – это анализ, разбор, обсуждение чего-либо для исправления ошибок или улучшения того, что критикуется. Человек, который критикует, имеет желание улучшить ситуацию.
Основа критики – это желание помочь, сделать лучше, принести благо, но мы с вами помним, куда вымощена дорога такими намерениями Поэтому если не хотите превратиться в раздражительного критикана, лучше сначала спросите: нуждается ли человек в том, чтобы знать ваше мнение,
– рекомендует медик.
Критиканство – это "самоутверждение за счет осуждения чего или кого-либо, это способ слабых и мало на что способных людей почувствовать себя хорошо за чужой счет".
Критика никогда не направлена на личность / Фото: Unsplash
Пример конструктивной критики:
"Критика является обоснованной и она объясняет, что не так или что можно улучшить", – объясняет психолог.
Кроме того, критика никогда не направлена на личность, а критиканство чаще всего туда и целится.
- "Ты ошибаешься, потому как используешь устаревшие данные. Вот новые исследования, которые опровергают приведенную тобой информацию"
- "Твой поступок меня разочаровал, пожалуйста, в следующий раз не делай так, или предупреждай заранее о смене планов"
Пример критиканства:
Зато криканство обобщает, возмущается, но ничего конкретно не выделяет и не обосновывает свое мнение.
- "Вы в своем уме такое публиковать?"
- "Ты разочаровал меня, настоящий мужчина так бы не поступил!"
- "Да ты просто не умеешь адекватно реагировать на конструктивную критику, я же тебе добра желаю, а ты сразу обижаешься..."
- "Ты надела это платье с надеждой хоть как-то получить внимание от своего возлюбленного? Если да – ты достигнешь этой цели"
- "Как это ты не делаешь прививку ребенку, ты в своем уме?"
Что характерно для критиканства
- Пассивная агрессия;
- Обесценивающий, снисходительный комплимент;
- Сравнение с кем-то;
- "Высокомерные" слова, которые понимает только критикан;
- Игра в психоаналитика и поиск скрытых смыслов.
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