Критика и критиканство – это два совершенно разных значения! Какая между ними разница и что же такое конструктивная критика – читайте далее.

Как много противоречивых чувств вызывает критика, пишет психолог Богдана Валигура. "Как много боли, разочарования и обид. А сколько самооценок она разрушила... Хотя критика ли это?" – интересуется медик.

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На самом деле в критике нет ничего страшного, просто конструктивную критику мы слышим не так часто, чаще нам пытаются выдать что-то под "соусом" (ред.),

– написала Богдана Валигура.

Что же такое конструктивная критика?

Критика – это анализ, разбор, обсуждение чего-либо для исправления ошибок или улучшения того, что критикуется. Человек, который критикует, имеет желание улучшить ситуацию.

Основа критики – это желание помочь, сделать лучше, принести благо, но мы с вами помним, куда вымощена дорога такими намерениями Поэтому если не хотите превратиться в раздражительного критикана, лучше сначала спросите: нуждается ли человек в том, чтобы знать ваше мнение,

– рекомендует медик.

Критиканство – это "самоутверждение за счет осуждения чего или кого-либо, это способ слабых и мало на что способных людей почувствовать себя хорошо за чужой счет".

Критиканство маскируют якобы под конструктивную критику, но отличить их очень просто!



Критика никогда не направлена на личность / Фото: Unsplash

Пример конструктивной критики:

"Критика является обоснованной и она объясняет, что не так или что можно улучшить", – объясняет психолог.

Кроме того, критика никогда не направлена на личность, а критиканство чаще всего туда и целится.

"Ты ошибаешься, потому как используешь устаревшие данные. Вот новые исследования, которые опровергают приведенную тобой информацию"

"Твой поступок меня разочаровал, пожалуйста, в следующий раз не делай так, или предупреждай заранее о смене планов"

Пример критиканства:

Зато криканство обобщает, возмущается, но ничего конкретно не выделяет и не обосновывает свое мнение.

"Вы в своем уме такое публиковать?"

"Ты разочаровал меня, настоящий мужчина так бы не поступил!"

"Да ты просто не умеешь адекватно реагировать на конструктивную критику, я же тебе добра желаю, а ты сразу обижаешься..."

"Ты надела это платье с надеждой хоть как-то получить внимание от своего возлюбленного? Если да – ты достигнешь этой цели"

"Как это ты не делаешь прививку ребенку, ты в своем уме?"

Что характерно для критиканства