Борьба с коронавирусом требует нестандартных решений, поэтому городские власти Кропивницкого и пошли на эксперимент. Кроме стационарных пунктов прививок в городе работают также мобильные, которые оборудовали в автобусах.

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Сначала было много скептиков, которые не верили, что можно наладить процесс вакцинации в транспорте. Даже ходили слухи о вакцинации во время движения транспорта. Однако это работает не так.



Вакцинируют преимущественно пенсионеров / Фото Кропивницкого городского совета

Большие автобусы приезжают на конечные остановки в отдаленные микрорайоны города. Вакцинируют всех, однако в основном это люди старшего возраста. Это упрощает вакцинацию и делает ее доступной.

Как организовали нестандартную вакцинацию

Были вопросы по стерильности в транспорте. Салоны автобусов оснащены бактерицидными лампами, дезинфекторами. Кроме того, перед началом процедуры там проводят санитарную обработку поверхностей.

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Процесс вакцинации мало чем отличается от того, что действует в пунктах прививок поликлиник. Люди приходят, заполняют анкеты, дают письменное согласие на прививку, проходят короткий медосмотр. В салон автобуса запускают по несколько человек, остальные ждут извне своей очереди.

"Это очень близко. А так надо маршруткой ехать. Надо время", – рассказала Светлана Пересыпко, которая пришла вакцинироваться.



Очередь на вакцинацию / Фото Кропивницкого городского совета

Цель – ускорить вакцинацию

Идея создать передвижные пункты прививок принадлежит главе города Андрею Райковичу. Таким образом хотят ускорить темпы вакцинации.

На сегодня вакцинировали в городе всего 36 тысяч человек. Это мало. В Кропивницком проживают 250 тысяч человек. Мы должны иметь для коллективной иммунизации 130 тысяч вакцинированных. Тогда можно иметь какие-то гарантии,

– сказал Райкович.

Передвижные пункты прививок будут приезжать в отдаленные микрорайоны по несколько раз в неделю. Людей будут вакцинировать CoronaVac или Moderna.

Как вакцинируют в Кропивницких автобусах: смотрите видео