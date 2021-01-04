В Кропивницком построили кислородную станцию для областной больницы, где лечат больных коронавирусом. Она способна за сутки произвести до 300 кубов кислорода.

Оборудование американского производства – полностью автоматизировано. Система перерабатывает уличный воздух и напрямую поставляет очищенный кислород пациентам. Об этом сообщает 24 канал.

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Во сколько обошлась кислородная станция

Построили ее меньше, чем за 2 месяца. Профинансировали – совместно: из областного и государственного бюджетов. В целом потратили более 10 миллионов гривен.

Кроме того, на территории больницы установили резервную цистерну, которая вмещает около 20 тонн кислорода. Это позволит врачам отказаться от кислородных баллонов и подавать кислород централизованно.

На сегодня у нас где-то 120 пациентов находится на COVID-койках. Из них примерно 20 – в реанимации, в палате интенсивной терапии, там, где кислород требуется полностью,

– сказала главный врач Кировоградской областной больницы Лариса Андреева.

"Идея была сделать централизованную подачу кислорода, потому что это останется на десятилетия в больнице. Эпидемия, дай Бог, закончится, а кислород останется. И наша областная больница уже имеет вид больницы европейского класса, ведь у каждой кровати есть розетка с кислородом так, как должно быть в нормальной больнице", – пояснил председатель Кировоградской ОГА Андрей Назаренко.

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