Дело в том, что в случае черепно-мозговой травмы происходят химические изменения, которые могут действовать как предшественники вторичных повреждений. Ученые из Университета штата Огайо продемонстрировали новое устройство мониторинга, которое может уловить эти тревожные признаки.

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Они уже протестировали инновационный крошечный датчик. Он гибкий и тоньше человеческого волоса. Его можно носить в мозге, чтобы передавать эти изменения в реальном времени, потенциально предлагая новые пути для вмешательства и лечения.

Что известно о крошечном чипе

Водонепроницаемый биосенсор состоит из набора полевых транзисторов. Когда они испытывают определенные химические вещества в жидкостях мозга, производят электрический сигнал – его можно уловить и проанализировать извне.

Чтобы защитить электронику от повреждений, его поместили в тонкую пленку двуокиси кремния, толщиной в несколько сотен нанометров.

Что измеряет это устройство

По словам команды, датчик имеет "беспрецедентную комбинацию функций", которые предоставляют ему некоторые уникальные возможности, когда дело доходит до мониторинга здоровья мозга. Среди них – способность обнаруживать изменения уровня ионов калия и натрия в спинномозговой жидкости мозга.

Справка. Это является одним из признаков вторичного повреждения после черепно-мозговой травмы.

Ученые испытали датчик в сыворотке крови человека. Команда также обнаружила, что его можно надежно использовать для контроля уровня pH.

Нам нужен биосенсор, способный непрерывно отслеживать ткани мозга, чтобы выявлять изменения концентрации ионов в спинномозговой жидкости. Эти изменения появляются при вторичном состоянии черепно-мозговых травм как ранний предупредительный сигнал об ухудшении состояния,

– сказала соавтор Цзиньхуа Ли.

Несмотря на то, что устройство предназначено для мониторинга здоровья в случае черепно-мозговой травмы, ученые говорят, что его можно адаптировать для мониторинга пептидов, белков и других химических веществ в исследованиях хронических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

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Главная проблема. Хотя материал из диоксида кремния может выдержать годы в человеческом теле, ученые говорят, что чувствительные элементы, вероятно, прослужат лишь несколько недель. Поэтому сначала нужно решить этот вопрос, прежде чем продолжить испытания на моделях животных и, наконец, на людях.