Новая разработка инженеров из США – первое переносное устройство, которое контролирует сердечно-сосудистые сигналы и ряд биохимических процессов организма одновременно.

Тонкий слой эластичных полимеров крепится к коже

Новое устройство размером с большую почтовую марку распознает химические, физические и электрофизиологические сигналы тела. Внутри устройства спрятан датчик кровяного давления, химический сенсор, который измеряет уровень молочной кислоты, кофеина и алкоголя в поте, датчик уровня сахара в тканевых жидкостях.

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Как работает устройство

Датчик давления посылает ультразвуковые сигналы через ткани тела, которые отражаются от артерий и создают эхо, которое сенсоры распознают и превратят в показания прибора.

Химический датчик впрыскивает в кожу препараты, которые проникают в пот, а затем измеряет уровень этих веществ.

Датчик глюкозы излучает слабый электрический ток для стимуляции тканевых жидкостей с той же целью.

Изобретение может помочь пациентам с гипертонией или диабетом мониторить жизненные показатели.

В настоящее время исследователи работают над новой версией устройства с еще большим количеством датчиков и надеются однажды сделать его беспроводным.