Естественная защита

В частности, группа исследователей из США обнаружила в организме человека внеклеточные везикулы evACE2 – небольшие органеллы, содержащие белок ACE2. Он может блокировать любые штаммы SARS-CoV-2.

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Этот противовирусный агент присутствует в крови человека и является естественной защитой против COVID-19.

Доклинические эксперименты показали, что эти везикулы нейтрализуют широкий спектр штаммов SARS-CoV-2, а также имеют потенциал против новых коронавирусов.

Как работает этот агент

Защитный эффект ученые объясняют тем, что везикулы действуют как "приманка" для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он стремится инфицировать.

Соединяясь с SARS-CoV-2, везикулы блокируют основные функции патогена, сообщая иммунную систему о том, что его нужно изъять из организма.

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Чем полезно открытие

Авторы отметили, что открытие создает возможности для разработки универсальных терапевтических средств против COVID-19, эффективность которых не будет снижаться даже, если вирус будет мутировать.

Для усиления естественной защиты ученые планируют разработать спреи и другие формы препаратов, которые позволяют ускорить выздоровление.

Подчеркнем! Всемирная организация здравоохранения причислила к списку препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19 два новых лекарственных средства – Барицитиниб и Сотовимаб. Сейчас самым эффективным методом в борьбе с коронавирусом остается вакцинация.