На крупном американском лайнере вспыхнул COVID-19

На американском круизном лайнере Norwegian Cruise Line вспыхнул COVID-19. Включая экипаж, на борту лайнера находятся более 3 200 человек.

Известно, что на борту лайнера коронавирус подтвердили у 10 человек. На судне объявили карантин и изоляцию в соответствии с протоколами.

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Чиновники не разглашают информацию о состоянии заболевших пациентов на борту лайнера.

Что происходит сейчас на лайнере

Всех людей, находящихся на борту лайнера, проверят на коронавирус перед высадкой в порту Нового Орлеана. Пациентов с подтвержденным COVID-19 отправят лечиться домой или самоизолироваться в помещении, которое предоставит круизная компания.

Где успел побывать круизный лайнер

В конце ноября лайнер вышел из порта Нового Орлеана и уже на этой неделе должен был вернуться в Луизиану. На прошлой неделе лайнер успел побывать в: