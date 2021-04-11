Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о возможности для крупных компаний вакцинировать своих сотрудников. Записаться на коллективную прививку могут предприятия из более чем 100 работников.

Благодаря таким коллективным прививкам Минздрав хочет выйти на уровень 6 миллионов прививок в месяц. Об этом Ляшко сообщил на пресс-ланче.

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Для коллективной вакцинации нужно более 100 работников

Детальные разъяснения относительно процедуры, отметил главный санврач, Минздрав должен предоставить в ближайшее время.

Если компания имеет более 100 сотрудников, она может позвонить на линию, записаться на вакцинацию, и к ним выедет мобильная бригада, чтобы сделать прививку,

– объясняет Ляшко.

Главный санврач отметил, что согласно Национальному плану вакцинации, нужно прививать 70% взрослого населения Украины – а это 24 миллион человек. Поэтому до конца года надо ввести 48 миллионов доз.

С мая по декабрь надо делать по 6 миллионов прививок

Чтобы справиться с этой задачей, с мая по декабрь надо ежемесячно делать по 6 миллионов вакцинаций. Главное условие – наличие достаточного количества препаратов.

В крупных городах мы планируем сделать вакцинальные центры. Опять же, они могут сработать, если будет достаточное количество вакцин,

– говорит Ляшко.

Важно! В Минздраве надеются, что вакцинальные центры могут начать работу уже в июне – июле. Функционировать они будут на базах или выставочных центрах.