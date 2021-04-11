Вакцинальные центры Минздрав планирует развернуть в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Запорожье и Днепре. Они могут заработать в июне – июле 2021 года. Однако, по словам Виктора Ляшко, центры оправдают себя только при достаточном количестве вакцин.

Главный санврач Виктор Ляшко считает, что в вакцинальных центрах смогут прививать ориентировочно 10 тысяч человек в день. Об этом он рассказал на встрече с журналистами.

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Что известно о вакцинальных центрах

Вакцинальные центры планируют развернуть уже этим летом в крупнейших городах Украины. В одном таком центре можно будет прививать 10 тысяч человек в сутки.

Мы хотим сделать как минимум в городах-миллионниках вакцинальные центры – Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса. Там такие центры на 100% могут себя оправдать. Но они себя могут оправдать только тогда, когда будет достаточное количество вакцин,

– сказал Ляшко.

По словам главного врача, центры планируют открывать на базе крупных инфраструктурных объектов – выставочных центров или стадионов, куда люди, по предварительной записи, смогут прийти и вакцинироваться.

"На выходных там будут работать как минимум 10 бригад, которые делают по меньшей мере 100 прививок в сутки, и один вакцинальный центр как минимум может сделать 10 тысяч прививок в сутки", – рассказал Виктор Ляшко.

Он добавил, когда центры могут заработать: "Теоретически это может быть июнь – июль 2021 года". Поскольку именно на этот период Украина ожидает увеличение поставок вакцин.

При работе таких прививочных центров, по мнению Виктора Ляшко, Украина сможет делать 6 миллионов 800 тысяч прививок в месяц.

Коротко о вакцинации в Украине

Первый этап вакцинации в Украине начался 24 февраля. Прививали врачей, работающих с COVID-19 и бригады экстренной медпомощи, персонал домов престарелых и военных на фронте.

Второй этап стартовал с 22 марта. Вакцинируют людей старше 80 лет, соцработников и врачей всех учреждений здравоохранения.

По состоянию на 11 апреля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за сутки 10 апреля 2021 года в Украине прививки против COVID-19 получили 4 048 человек. За весь период вакцинации – 377 050 человек.



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