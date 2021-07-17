Такая ситуация в Крыму уже несколько дней подряд – суточный прирост заболевших коронавирусом стремительно растет. Предыдущий максимум зафиксировали накануне – коронавирус обнаружили у 394 человек.
Интересно Pfizer или CoronaVac: новое исследование показало уровень антител обеих вакцин
В Крыму усилили карантин
В связи с рекордной заболеваемостью оккупанты ужесточили карантинные ограничения на полуострове:
- с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом закрывают;
- также в закрытый режим работы переводят и стационарные учреждения социального обслуживания с не иммунизированным персоналом;
- до 17 августа приостановили диспансеризацию населения.
К слову, в Крыму могла ухудшиться эпидемиологическая ситуация вследствие распространения опасного штамма Дельта, который сейчас циркулирует в РФ. Впервые на острове зафиксировали вариант Дельта еще в конце июня.